Парубий: У Путина планировали атаковать Верховную Раду

Спикер парламента заявил, что намерения президента РФ по дестабилизации ситуации в Украине остаются в силе и предполагают большое количество жертв

Намерения президента РФ Владимира Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются в силе, а одна из ключевых целей - это украинский парламент. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, комментируя по просьбе журналистов задержание Владимира Рубана, передает корреспондент LIGA.net.

"Намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются актуальными. Они предполагают большое количество жертв. Основная цель их атаки это украинский парламент", - сказал он.

Парубий отметил, что изъятые минометы позволяют на расстоянии атаковать Верховную Раду. По его словам, угроза сохраняется.

"Важно понимать, что был сорван один сценарий дестабилизации. Другие сценарии, возможно, еще будут пытаться реализовать. Важна безопасность Верховной Рады, безопасность правительственного квартала. Также важно понимание этой проблематики и в зале парламента и среди журналистов и совместные действия, чтобы не допустить таких сценариев в Верховной Раде. Хочу напомнить, что по их сценарию план должен был реализовываться и извне и изнутри парламента", - добавил спикер.

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8 марта 2018 года на одном из КПВВ в Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, возвращаясь с оккупированной территории. У него изъяли большое количество оружия, которое он вывозил из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию. По словам главы СБУ Василия Грицака, из минометов, привезенных Рубаном, планировалось расстрелять центр Киева. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы". Шевченковский районный суд Киева отправил Рубана под арест на 60 суток без права залога.

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