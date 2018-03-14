Умер физик Стивен Хокинг
В возрасте 76 лет умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает BBC.
О смерти ученого сообщили члены его семьи. Подробностей они не уточнили.
Хокинг известен изучением теории относительности и черных дыр.
Стивен Хокинг родился в 1942 году. В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу. После проведенной трахеостомии перестал говорить.
В последние годы жизни подвижным у Хокинга оставался указательный палец на правой руке. Позже подвижность осталась только в мимической мышце щеки, напротив которой закреплён датчик. С его помощью физик управлял компьютером и продолжал общаться с окружающими.
Читайте также: Вселенная Стивена Хокинга
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:41
-
вчера
16:56
-
вчера
16:48
-
вчера
15:37
-
вчера
15:08
Новости партнеров
- 87989
- 64213
- 51516
- 41732
- 38354