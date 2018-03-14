Умер физик Стивен Хокинг

Семья ученого без подробностей сообщила, что Хокинг скончался на 77-м году жизни

В возрасте 76 лет умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает BBC.



О смерти ученого сообщили члены его семьи. Подробностей они не уточнили.



Хокинг известен изучением теории относительности и черных дыр.



Стивен Хокинг родился в 1942 году. В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу. После проведенной трахеостомии перестал говорить.



В последние годы жизни подвижным у Хокинга оставался указательный палец на правой руке. Позже подвижность осталась только в мимической мышце щеки, напротив которой закреплён датчик. С его помощью физик управлял компьютером и продолжал общаться с окружающими.



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