Рада криминализировала секс с ребенком, которому нет 16 лет

За естественное или неестественное половое сношение с лицом, которому нет 16 лет, будет грозить до пяти лет ограничения свободы или тюрьмы

Верховная Рада криминализировала добровольное половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. За проект поправок к Уголовному кодексу, касающихся защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, №2016 во втором чтении и в целом проголосовал 241 народный депутат.

Согласно новому закону, естественное или неестественное половое сношение с лицом, которому нет 16 лет, совершенное совершеннолетним, карается ограничением свободы на срок до пяти лет или тюремным заключением на тот же срок.

За те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности воспитывать потерпевшего или заботиться о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, предусмотрено от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Также законом уточняется, что развратные действия, совершенные против малолетнего или совершенные членами семьи, близкими, лицом, на которое возложены обязанности воспитывать потерпевшего или заботиться о нем, караются тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

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За создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата с привлечением малолетнего отныне предусмотрено от пяти до десяти лет тюрьмы.

Сейчас действующее украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости. При этом вопрос о достижении половой зрелости решается судебно-медицинской экспертизой.

Принятый же Радой закон устанавливает минимальный возраст полового совершеннолетия (16 лет), что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Также документ исключает необходимость обязательного проведения судмедэкспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.

4 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

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