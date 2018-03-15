МВД изменило правила практического экзамена на получение прав
15.03.2018 05:12
У экзаменаторов для практической части экзамена будут чек-листы, в которых будет перечень упражнений и шкала для их оценивания
Сервисные центры МВД ввели чек-листы практического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В листе - перечень упражнений и типичных ошибок, которые допускают во время практического экзамена, и шкала оценивания.
Первая часть практического экзамена проходит на площадке для обучения основам вождения, вторая - на определенном маршруте в условиях дорожнего движения.
Чек-лист можно загрузить на сайте Главного сервисного центра МВД.
В будущем планируется фото- и видеофиксация практической части экзамена.
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