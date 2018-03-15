Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: снегопады и метели

В Укргидрометцентре отметили, что 17-19 марта ожидаются сильные снегопады и метели, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия: снегопады, метели и сильный ветер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях - сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см).





"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, прирост снежного покрова 5-10 см. В Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине на дорогах - гололедица", - отметили в пресс-службе.

18 марта в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях - сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см, - ред.).





В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях - сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см).

В Запорожской, Донецкой, Луганской областях - сильный дождь. В Украине - порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается сильный снег, метели, прирост снежного покрова 15-20 см.





Фото: meteo.gov.ua

В Запорожской, Донецкой, Луганской областях - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

В юго-восточной половине страны порывы ветра будут достигать 15-20 м /с, на дорогах Украины гололедица.

Прогнозируется снижение ночной температуры до -10°, -16°, в южной части до -4°, -10° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта второй (желтый), в большинстве центральных и восточных областей три (красный), это может усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - подчеркнули в пресс-службе.

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