В музей Житомира передадут флаг Украины, побывавший на МКС: фото
Американский астронавт Рэнди Брезник передаст музею космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире флаг Украины, который побывал на борту МКС. Об этом астронавт сообщил сегодня, во время визита в Киев, передает корреспондент LIGA.net.
В Украину Брезник приехал не в первый раз - в 2008 году он вместе с женой усыновил в Днепре мальчика. Как пояснил сам астронавт, флаг он взял на МКС и развернул там в знак благодарности Украине за сына.
Брезник держит флаг, который передаст музею (Киев, 15 марта)
Брезник стал вторым астронавтом после Леонида Каденюка, который развернул флаг Украины в космосе. В Житомир он приедет завтра, 16 марта.
В декабре прошлого года Брезник опубликовал фото с видом на ночной Киева с МКС.
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