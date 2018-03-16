В музей Житомира передадут флаг Украины, побывавший на МКС: фото

Американский астронавт передаст музею флаг, который брал с собой на борт МКС

Американский астронавт Рэнди Брезник передаст музею космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире флаг Украины, который побывал на борту МКС. Об этом астронавт сообщил сегодня, во время визита в Киев, передает корреспондент LIGA.net.

В Украину Брезник приехал не в первый раз - в 2008 году он вместе с женой усыновил в Днепре мальчика. Как пояснил сам астронавт, флаг он взял на МКС и развернул там в знак благодарности Украине за сына.

Брезник держит флаг, который передаст музею (Киев, 15 марта)

Брезник стал вторым астронавтом после Леонида Каденюка, который развернул флаг Украины в космосе. В Житомир он приедет завтра, 16 марта.

В декабре прошлого года Брезник опубликовал фото с видом на ночной Киева с МКС.

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