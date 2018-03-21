Роды в Украине останутся бесплатными - Минздрав

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, отметили в Минздраве

Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц", - отметили в пресс-службе.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета.

Речь идет о предоставлении бесплатной экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, вторичной (специализированной) медицинской помощи, третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

В апреле 2018 года стартует национальная кампания по выбору врача - терапевта, педиатра или семейного врача.

С 13 марта 2018 года украинцы могут вызывать семейного врача напрямую по телефону в случае необходимости, без звонков в регистратуру.

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