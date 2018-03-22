Львовский горсовет поддержал отказ от маршруток
Львовский городской совет поддержал электронную петицию, которая требует отказа от маршруток и полного перехода на электротранспорт и автобусы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Депутаты уточнили, что нужно разработать пятилетний план отказа от маршруток. Горсовет должен подготовить дорожную карту по реализации отказа.
Электронная петиция, требующая отказа от маршруток и перехода на электротранспорт и автобусы, была зарегистрирована 21 января 2018 года и набрала необходимые 500 голосов для вынесение на рассмотрение горсовета.
Автор петиции считает, что функционал маршруток не справляется с пассажиропотоком Львова: они переполнены, грязные и опасные для жизни. В петиции предлагается разработать двухлетний план полного отказа от маршруток с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику.
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