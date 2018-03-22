USD:  26.17  26.49   EUR:  32.13  32.71  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Львовский горсовет поддержал отказ от маршруток

22.03.2018 20:40
Планируется разработать пятилетний план полного перехода на электротранспорт и автобусы
Львовский горсовет поддержал отказ от маршруток
фото: city-adm.lviv.ua

Львовский городской совет поддержал электронную петицию, которая требует отказа от маршруток и полного перехода на электротранспорт и автобусы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Депутаты уточнили, что нужно разработать пятилетний план отказа от маршруток. Горсовет должен подготовить дорожную карту по реализации отказа.

Электронная петиция, требующая отказа от маршруток и перехода на электротранспорт и автобусы, была зарегистрирована 21 января 2018 года и набрала необходимые 500 голосов для вынесение на рассмотрение горсовета.

Автор петиции считает, что функционал маршруток не справляется с пассажиропотоком Львова: они переполнены, грязные и опасные для жизни. В петиции предлагается разработать двухлетний план полного отказа от маршруток с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику.

Читайте также: Лучший дворник Львова отправится в тур по Европе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 