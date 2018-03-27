В Украину идет циклон с фронтами и дождями: карты

По прогнозам Укргидромецентра, завтра незначительно потеплеет, пройдут дожди во всех областях

В Украину с юга идет циклон с фронтами, ожидаются дожди на большинстве территории страны. Об этом сообщила у себя в Facebook cиноптик Наталка Диденко.

"С юга подпер циклон с фронтами, появились дожди. Облака понемногу осаждают Украины. Хотя солнца еще много", - отметила Диденко.

По ее словам, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть.





Фото: facebook.com/tala.didenko

"Таяние продолжается. Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно - теплее и теплее. И плюс периодические осадки", - уточнила синоптик.

28 марта по всей территории страны пройдут дожди. На западе до +10 градусов, на востоке до +6 градусов, на севере до +4 градусов, на юге до +11 градусов. В Киеве до +5 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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