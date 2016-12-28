Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Украинка Анна Музычук победила на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Победа. Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Самые теплые поздравления нашей шахматистке", - написал президент.
До 2014 года Анна Музычук выступала за Словению.
Вчера, 27 декабря, украинец из Львова Василий Иванчук в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в столице Катара Дохе, одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира по классическим шахматам.
Быстрые (активные) шахматы - разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию дается от 10 минут до часа.
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