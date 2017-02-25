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Украинский пятиборец завоевал серебро на этапе Кубка мира

25.02.2017 14:45
Призер Олимпийских игр завоевал второе место на первом этапе Кубка мира по пятиборью
Украинский пятиборец завоевал серебро на этапе Кубка мира
Павел Тимощенко (фото - НОК Украины/Facebook)

Украинский спортсмен Павел Тимощенко занял второе место на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет на странице в Facebook.

Первое место занял венг Бенце Деметер.

Тимощенко также является призером Олимпийских игр. 

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