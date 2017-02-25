Украинский пятиборец завоевал серебро на этапе Кубка мира

Призер Олимпийских игр завоевал второе место на первом этапе Кубка мира по пятиборью

Украинский спортсмен Павел Тимощенко занял второе место на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет на странице в Facebook.



Первое место занял венг Бенце Деметер.

Тимощенко также является призером Олимпийских игр.

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