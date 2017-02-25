Украинский пятиборец завоевал серебро на этапе Кубка мира
25.02.2017 14:45
Призер Олимпийских игр завоевал второе место на первом этапе Кубка мира по пятиборью
Павел Тимощенко (фото - НОК Украины/Facebook)
Украинский спортсмен Павел Тимощенко занял второе место на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет на странице в Facebook.
Первое место занял венг Бенце Деметер.
Тимощенко также является призером Олимпийских игр.
Читайте также: Павел Тимощенко приносит Украине серебро на Олимпиаде в Рио
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:34
-
12:26
-
11:24
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 96550
- 45442
- 43981
- 21827
- 13095
Спецпроекты
Новости партнеров