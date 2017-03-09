Зозуля разорвал контракт с Райо Вальекано

Украинский форвард Бетиса Роман Зозуля разорвал договор об аренде с Райо Вальекано, фаны которого обвиняли украинца в "нацизме"

Выступающий за испанский клуб Бетис украинский футболист Роман Зозуля разорвал договор об аренде с Райо Вальекано, трансфер в который в феврале завершился скандалом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Бетиса.

Решение было принято на сегодняшней встрече Зозули и его агентов, а также представителей Бетиса и Райо Вальекано.

"Реал Бетис, Райо Вальекано и Роман Зозуля достигли соглашения, согласно которому игрок прекращает контракт назначения с мадридским юрлицом (Вальекано, ред.)",- говорится в сообщении.

В дальнейшем Зозуля будет тренироваться с Бетисом и искать возможности для перехода в другой клуб до окончания сезона, отметили в клубе.

В феврале Бетис формально вернул обратно Зозулю, который буквально накануне подписал контракт с Райо Вальекано. Причиной стало обвинение Зозули фанами Райо якобы в "нацизме". На мнение болельщиков существенно повлияло то, что сразу после приезда Зозули в Испанию некоторые испанские СМИ безосновательно обвинили его в "неонацизме" из-за футболки с гербом Украины.

Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули. ФФУ направила официальное обращение в ФИФА и в Федерацию Футбола Испании. В результате испанский "Райо Вальекано" предложил футболисту вернуться, однако он взял время подумать.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов, который занимается волонтерством и оказывает помощь украинской армии. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

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