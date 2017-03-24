ЧМ-2018: Украина проиграла Хорватии со счетом 0:1

Украина остается на втором месте в турнирной таблице с восемью баллами

В отборочном цикле Чемпионата мира - 2018 по футболу в матче Хорватия-Украина, проходившем в Загребе, победу одержала хорватская сборная со счетом 1:0.

В стартовом составе украинской сборной вышли Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Алекандр Кучер, Иван Ордец, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Артем Кравец. На воротах - Андрей Пятов.

Первый единственный мяч хорваты забили на 38 минуте матча.

В сборной Украины провели две замены во втором тайме. Селезнев сменил Кравца, а Ротаня - Сидорчук.

По окончанию основного времени рефери компенсировал 4 минуты.

В отборочной группе соперниками Украины, кроме Хорватии, являются также Турция, Исландия, Финляндия и Косово. До матча Хорватия с десятью очками занимала первое место, Украина же набрала восемь баллов и была на втором месте.

По результатам матча Украина остается на втором месте, однако ее может обыграть Исландия, в случае победы в матче с Косово и Турция, одержав победу на своем поле в матче с финнами.

Перед матчем украинские болельщики в Загребе исполнили песню "Воины света".

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