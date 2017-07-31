Закончилась Дефлимпиада-2017: сборная Украины заняла второе место

Украинская сборная завоевала 99 медалей, из которых 21 - золотая, и заняла второе место на главных соревнованиях спортсменов с нарушениями слуха

Украинская национальная сборная на Дефлимпиаде в турецком Самсуне в общем зачете по количеству медалей заняла второе место. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов.

Всего украинцы завоевали 99 медалей, из который 21 - золотая.



Финальное соревнование было в последний день Дефлимпиады, 30 июля. Украинская футбольная команда играла финальный матч с турецкой командой и взяла серебро.



Пресс-секретарь Нацкомитета спорта инвалидов Наталья Гарач отмечает, что на соревнованиях была борьба не только за медали, но и за честных судей.



"Честное судейство на Дефлимпиаде-2017 - просто нереальность (...) К сожалению, им тут даже не пахнет, и когда вопрос касается именно турецкой команды - там, где она выступает (в любом из видов спорта), судьи любят подсудить. Тут справедливости не существует", - написала она в Facebook.



В этом году Украина показала тот же результат по количеству золотых медалей, что на Дефлимпиаде в Софии в 2013 году. Тогда украинские спортсмены с нарушениями слуха завоевали 88 медалей и тоже заняли второе место в общем зачете.

Встречать спортсменов будут ночью 1 августа в 01:00 в аэропорту Борисполь.

За первое место на соревнованиях спортсмены получат от государства $48 тыс, за второе - $31 тыс и за третье - $22 тыс.

В этом году Украину на главных соревнования для спортсменов с нарушениями слуха представляли 218 спортсменов в 16 видах спорта.

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