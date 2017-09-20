Бельгия может лишиться права проводить Евро-2020 по футболу

Нарушены сроки отведенные на строительство стадиона

Бельгия может потерять право принимать матчи чемпионата Европы в 2020 году из-за срыва сроков, отведенных на строительство стадиона в Брюсселе. Об этом сообщает iSport.ua.

Сообщается, что процесс затягивается из-за задержки с заявками на строительство и экологические разрешения. УЕФА будет решать, сколько еще может ждать продвижения по этому вопросу.



"Мы по-прежнему верим, но мы реалисты и понимаем, что это решение зависит и от других сторон", - сообщил генеральный секретарь федерации Коэн Де Брабандер.



Сказано, что новую заявку бельгийцы подали в августе, и может пройти максимум 150 дней для принятия решения о разрешении на планирование, а также 12-18 месяцев на строительство самого стадиона. Стадион должен быть готов осенью 2019 года, то есть за девять месяцев до начала чемпионата.



Также сообщается, что Евро-2020 примут 13 городов: Брюссель (Бельгия), Баку (Азербайджан), Бухарест(Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия) и Глазго (Шотландия).



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