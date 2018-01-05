Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира WTA в Брисбене

Элина Свитолина сыграет в финале на первом старте сезона - турнире Женской теннисной ассоциации серии Premier в Брисбене с призовым фондом $894,7 тыс

Первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина сыграет в финале на первом же старте сезона - турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $894,7 тыс. Об этом сообщает Укринформ.

В полуфинале Свитолина, выступавшая под 3-м номером, за 1 час 40 минут переиграла в пятницу 4-ю "ракетку" мира прошлогоднюю победительницу Brisbane International чешку Каролину Плишкову - 7:5, 7:5.

В дебюте матча украинка проигрывала 0:4, однако сумела сравнять счет, выиграв первый сет без тай-брейка - 7:5. Во второй партии Свитолина сразу захватила инициативу, взяв подачу соперницы в третьем и седьмом геймах. Выигрывая 5:2, харьковчанка позволила Плишковой сравнять счет, но не более того - 7:5.

В финале Свитолина встретится с Александрой Соснович из Беларуси (№88 WTA), которая взяла верх над 7-м номером Анастасией Севастовой из Латвии (№16) - 7:6 (7:3), 6:4.

До этого на кортах в Брисбене Элина Свитолина выступала три раза и дважды становилась полуфиналисткой (2015, 2017).

Украинская чемпионка установила рекорд Украины, поднявшись на третье место рейтинга WTA, чего до нее никто не делал.



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