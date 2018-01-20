Украиский фристайлист взял серебро на этапе Кубка мира
Украинский фристайлист Александр Абраменко занял второе местро на этапе кубка мира в американском Лэйк-Плесид. Об этом сообщает Xsport.
Этим он также гарантировал себе путевку на Олимпиаду.
Абраменко сделал прыжок "фул - дабл фул - фул" и стал победителем квалификации. В решающем раунде он исполнил тот же прыжок, получил оценку 123.45 и показал второй результат, проиграв только китайцу Цзя Цзуньяну.
В начале декабря 2017 года Абраменко выиграл два золота на этапе Кубка Европы в финской Руке. Весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.
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