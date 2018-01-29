"Поддался давлению": ФРГ осудила допуск россиян на Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет отклонился от антидопинговой политики и "поддался чьему-то давлению", считает немецкий спортивный союз инвалидов

Немецкий спортивный союз инвалидов (НССИ, - ред.), выполняющий функции Национального паралимпийского комитета ФРГ, выразил разочарование решением допустить отдельных россиян к участию в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Разрешив отдельным атлетам из РФ выступать под нейтральным флагом, Международный паралимпийский комитет (МПК, - ред.) "санкционировал российскую государственную программу по применению допинга, которая достигла апогея на зимних Играх в Сочи четыре года назад", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НССИ сегодня.

"Жаль, что МПК отклонился от своей последовательной антидопинговой политики", - отметили президент и вице-президент НССИ Фридхельм Юлиус Бойхер и Карл Куаде.

Они назвали решение МПК "недоступным пониманию" и подчеркнули, что допуск россиян к Паралимпиаде возможен лишь после выполнения Россией условий, поставленных на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA, - ред.) во главе с Ричардом Маклареном.

Бойхер и Кауде предположили, что МПК "поддался чьему-то давлению".

Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхенчхане заявил, что "принимает и уважает" решение по российским паралимпийцам и "с радостью ожидает" спортсменов, которые выполнят требования МПК. "Пхенчхан-2018 будет местом старта для чистого спорта и честного соревнования, и мы гордимся, что стали частью этого преобразования", - отмечается в заявлении оргкомитета.

29 января сообщалось, что отдельные российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом.

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