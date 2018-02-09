Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане: хроника

Около 2500 спортсменов из 92 стран мира разыгрывают в 15 спортивных дисциплинах более 100 комплектов медалей; 33 атлета представляют на Играх Украину

Сегодня, 9 февраля, в южнокорейском Пхёнчхане проходит церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр. Однако, как это часто бывает на Играх, состязания в некоторых видах спорта начались еще вчера - за день до открытия.

Талисманы этих Игр - тигренок Сухоран (Олимпиада) и медвежонок Пандаби (Паралимпиада).

За 102 комплекта медалей состязаются более 2,5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. 6 стран впервые примут участие в зимних Играх: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Негативная "изюминка" этих Игр - де-юре отстранение от участия сборной России - из-за допинг-скандала. Де-факто некоторые российские спортсмены участвуют в соревнованиях на индивидуальной основе или под нейтральным флагом.

В составе сборной Украины на Играх выступят 33 спортсмена. Главным образом надежды на медали у нас связывают с биатлонной командой. За каждое добытое в Пхёнчхане золото атлеты Украины получат по $125 тысяч, за серебро - $80 тысяч, за бронзу - $55 тысяч.

Подробное расписание выступлений украинцев можно скачать в формате PDF здесь .

LIGA.net отслеживает главные события Олимпиады, и будет пополнять хронику результатами, интересными моментами и яркими фотографиями.

14:50. Исторический момент: совместный выход сборных КНДР и Южной Кореи:

14:23. Укринформ подготовил инфографику о том, кто входит в сборную Украины:

14:20. Тонганец Пита Тауфатофуа, несмотря на мороз, вышел с флагом своей страны только в набедренной повязке и обмазанный маслом. В Рио-2016 он был тхэквондистом, а здесь выступит лыжников:

14:07. Президент Петр Порошенко опубликовал у себя в Facebook момент выхода на арену:

13:56. Фрагмент с открытия и фейерверки перед церемонией:

13:44. Еще фотографии с открытия. Дети изображают корейскую легенду о тигре и женщине-медведице:

13:38. Глава НОТУ Зураб Аласания показал, как будет выглядеть олимпийская студия канала UA:Перший, который транслирует Игры на территории Украины:

13:27. Первые фотографии с церемонии открытия (фото - пресс-служба Игр):

13:00. Началась церемония открытия. Трансляция доступна на канале UA:Перший .

12:53. Google посвятил дудл открытию Пхенчхана-2018 - там черно-бело-синяя птичка.

12:36. Джеки Чан с олимпийским огнем приближается к стадиону:

12:34. Латвийские и китайские спортсмены - в чудесном расположении духа, пишет Facebook Игр:

...а немецкие сосредоточенны на своих смартфонах:

12:29. Комитет Игр докладывает, что на стадионе все готово к открытию, которое состоится через полчаса:

Публикация от PyeongChang2018 (@pyeongchang2018) Фев 9, 2018 в 12:51 PST

11:33. В керлинге (микст) вовсю кипят страсти на соревнованиях - уже сыгран второй игровой день. Вот результаты первых четырех раундов:

США - 9:3 - ОСР ("Олимпийские спортсмены из России")

Канада - 6:9 - Норвегия

Южная Корея - 9:4 - Финляндия

Китай - 5:7 - Швейцария

ОСР - 4:3 - Норвегия

США - 4:6 - Канада

Финляндия - 6:7 - Швейцария

Южная Корея - 7:8 - Китай

Южная Корея - 3:8- Норвегия

США - 4:9 - Швейцария

Китай - 4:10 - Канада

ОСР - 7:5 - Финляндия

Канада - 8:2 - Финляндия

Китай - 5:6 - ОСР

США - 1:9 - Южная Корея

Швейцария - 5:6 - Норвегия

11:13. Реагируя на недовольство чиновников РФ тем, что Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян по допуску на Игры, член МОК Анита де Франц заявила : "Если ты применяешь допинг, не надо приходить на Игры, потому что мы можем не поймать тебя сейчас, но точно поймаем позже, даже через 10 лет".

11:09. У канадских хоккеистов в комнатах олимпийской деревни наклеены фото их детей. Как выглядит интерьер, показал капитан сборной Канады Крис Ли. "(Это) мой дом вдали от дома в олимпийской деревне", - написал он в Instagram.

09:57. Младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - в составе делегации КНДР прибыла в Южную Корею, встретилась с местными чиновниками и министром объединения Кореи, после чего уехала на открытие Игр.

09:24. Сегодня на открытии ожидается до -22 градуса мороза по Цельсию. Настоящие зимние Игры.



Фото: noc-ukr.org

09:15. Бобслеист из Южной Кореи и северокорейская хоккеистка на церемонии открытия вместе пронесут Флаг Объединения:



Фото: Yonhap

09:08. Напомним, за годы независимости на зимних Олимпиадах украинцы взяли семь медалей - 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы, причем в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 сборная осталась ни с чем.

09:06. Первой из украинской сборной начала выступления фристайлистка Татьяна Петрова: она пионер за годы независимости страны в могуле. Остальные наши сборники начинают завтра.



Фото: noc-ukr.org

09:04. На этих Играх будет также несколько новых дисциплин: биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. При этом были исключены параллельный слалом в сноуборде.

09:03. Стартуем! Шоу-группа чирлидеров приветствует гостей Игр и атлетов:



Фото: пресс-служба ОИ-2018

08:51. В программу Игр входят 15 спортивных дисциплин, которые составляют 7 видов спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, горнолыжный и лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, сноуборд, бобслей, скелетон, биатлон, кёрлинг, санный спорт и хоккей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.