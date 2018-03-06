Спецслужбы ФРГ предостерегают об угрозе терактов на ЧМ-2018 в РФ

Ранее у себя на сетевых ресурсах экстремисты разместили фотоколлажи с "казнью" звезд мирового футбола

Во время чемпионата мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля есть серьезная угроза безопасности посетителей со стороны джихадистов. Об этом со ссылкой на конфиденциальный отчет Федерального ведомства по уголовным делам Германии, который есть у редакции, заявил немецкий ресурс Bild.

По мнению немецких спецслужб, правоохранителям стоит быть чрезвычайно бдительными, так как опасность терактов на мундиале исходит как от исламистских ячеек в самой России, так и российских террористов из сети Исламского государства в Сирии и Ираке.

У себя в интернет-каналах джихадисты распространяют коллажи, где "казнят" бразильца Неймара, аргентинца Месси и португальца Роналду.

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Также в Bild добавили, что определенная угроза исходит и от агрессивной части российских фанатов, которые "склонны к насилию и расизму".

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 населенных пунктах России.

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