ФК "Шахтер" на выезде разгромил полтавскую "Ворсклу"

Донецкий клуб победил со счетом 3:0

В матче-открытии 23-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий ФК "Шахтер" на выезде получил разгромную победу на полтавским клубом "Ворскла" со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

Лучший бомбардир Шахтера и чемпионата Украины Феррейра сделал дубль в первом тайме. После перерыва Марлос реализовал пенальти, который сам и заработал, забив третий гол.

Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки после крупной победы в Полтаве



"Победили со счетом 3:0, хотя могли оформить еще 3-4 мяча. Правильно действовали в обороне и не позволяли "Ворскле" угрожать нашим воротам. Не стоит забывать, что сегодня мы встретились с соперником, занимающим третье место в турнирной таблице, - это придает победе еще большую ценность", - - сказал после матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеки.

После матча 23-го тура УПЛ Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу и набрал 54 очка, у Ворсклы осталось 37, полтавский клуб останется на 3-й позиции.

Киевское "Динамо" свой матч проведет в воскресенье, 11 марта, против "Вереса" в Киеве.

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