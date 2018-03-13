Министр спорта призвал бойкотировать Кубок мира по биатлону в РФ

Россия - "государство-агрессор и злостный нарушитель Всемирного антидопингового кодекса", подчеркнул министр молодежи и спорта Игорь Жданов

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинских спортсменов бойкотировать 9-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 22-25 марта 2018 года в России. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своем Facebook.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в российской Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это (моя) позиция как министра и гражданина - я за бойкот", - заявил Жданов.

Он выразил надежду, что "Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра".

"Россия - государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики", - подчеркнул Жданов.

Также министр сообщил, что Украина обращается ко всем международным федерациям с просьбой "не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

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11 марта 2018 года сообщалось, что сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира в российской Тюмени.

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