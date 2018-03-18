Украинские лыжники выиграли еще одно "золото" на Паралимпиаде
18.03.2018 08:16
Золотую медаль в лыжной эстафете получили Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Украинские лыжники в заключительный день Паралимпийских игр выиграли еще одну золотую медаль.
Чемпионами лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова.
Таким образом, на счету украинской сборной на зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.
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