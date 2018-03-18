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Украинские лыжники выиграли еще одно "золото" на Паралимпиаде

18.03.2018 08:16
Золотую медаль в лыжной эстафете получили Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова
Украинские лыжники выиграли еще одно "золото" на Паралимпиаде
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинские лыжники в заключительный день Паралимпийских игр выиграли еще одну золотую медаль.

Чемпионами лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова.

Таким образом, на счету украинской сборной на зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

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