Трамп и Нетаньяху призвали США ветировать решение ООН по Израилю
Избранный президент США Дональд Трамп поддержал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ветировании проекта резолюции ООН с требованием к Израилю прекратить строительство поселений "на оккупированной палестинской территории". Об этом сообщает Радио Свобода.
Сегодня Трамп заявил, что на резолюцию Совбеза ООН в отношении Израиля следует наложить вето.
Заявление Трампа появилась через несколько часов после того, как Нетаньяху призвал США ветировать эту резолюцию.
В предложенном Египтом 21 декабря проекте резолюции содержится требование к Израилю "немедленно и полностью прекратить любую деятельность касательно поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".
Совбез ООН должен голосовать за проект этой резолюции в четверг вечером.
Палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.
Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.
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