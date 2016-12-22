Трамп и Нетаньяху призвали США ветировать решение ООН по Израилю

В проекте резолюции содержится требование к Израиль прекратить любую деятельность касательно поселений на оккупированной палестинской территории

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ветировании проекта резолюции ООН с требованием к Израилю прекратить строительство поселений "на оккупированной палестинской территории". Об этом сообщает Радио Свобода.

Сегодня Трамп заявил, что на резолюцию Совбеза ООН в отношении Израиля следует наложить вето.

Заявление Трампа появилась через несколько часов после того, как Нетаньяху призвал США ветировать эту резолюцию.

В предложенном Египтом 21 декабря проекте резолюции содержится требование к Израилю "немедленно и полностью прекратить любую деятельность касательно поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".

Совбез ООН должен голосовать за проект этой резолюции в четверг вечером.

Палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.

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