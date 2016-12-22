Армия Асада заявила о полном взятии Алеппо

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители

Сирийские правительственные войска официально объявили об установлении полного контроля над Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев. Об этом сообщает ВВС.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Вчера о взятии армией Башара Асада Алеппо заявлял Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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