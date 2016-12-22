Армия Асада заявила о полном взятии Алеппо
Сирийские правительственные войска официально объявили об установлении полного контроля над Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев. Об этом сообщает ВВС.
"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования.
Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.
В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".
Вчера о взятии армией Башара Асада Алеппо заявлял Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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