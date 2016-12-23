В Германии может появиться центр для борьбы с фейк-новостями

Одна из основных задач создаваемой структуры - борьба с фейк-новостями в социальных сетях

МВД ФРГ предлагает создать специальный центр защиты от дезинформации для борьбы с фейк-новостями в социальных сетях. Об этом сообщает DW.

"Учитывая приближающиеся парламентские выборы, можно рассчитывать, что бундестаг быстро одобрит это предложение", - говорит один из помощников министра внутренних дел Германии Томас Де Мезьер.

Поскольку основной акцент в деятельности создаваемой структуры должен приходиться на работу с общественностью, предлагается подчинить ее Федеральному ведомству печати и информации, которым руководит официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

МВД подчеркивается, что наиболее подвержены воздействию дезинформации две группы населения - "русские немцы", а также жители Германии "турецкого происхождения", среди которых необходимо усилить работу по гражданскому образованию.

МВД предлагает всем политическим партиям договориться о запрете распространять фейк-новости и использовать в ходе предвыборной кампании так называемые "социальные боты".

"Согласие с тем, что наступила постфактическая эпоха, было бы подобно политической капитуляции", - подчеркивается в документе.

В ФРГ опасаются, что спецслужбы РФ смогут повлиять на предстоящую предвыборную кампанию и на настроения избирателей, используя соцсети.

1 декабря сообщалось, что законопроект, который направлен против российской пропаганды в США (Countering Disinformation and Propaganda Act) вошел в проект закона о национальной безопасности.

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