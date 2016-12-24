Турция построит 175 новых тюрем в 2017 году
24.12.2016 20:55
В Министерстве юстиции Турции объявили о намерении построить 175 новых тюрем, которые якобы будут соответствовать международным стандартам
Тюрьма в турецкой Анталье (фото - ЕРА)
Турция построит в 2017 году 175 новых тюрем. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает Turkish Minute.
Турция решила выпустить 38000 заключенных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков, поскольку правительство инициировало беспрецедентную чистку сразу после попытки переворота 15 июля. Семьи и адвокаты задержанных жаловались на переполненность тюрем.
В ответ на вопрос депутата от Республиканской народной партии Сезгина Танрикулу, министр Боздаг утверждал, что проект по строительству новых тюрем является частью усилий по преобразованию старых тюрем в соответствующие международным стандартам.
Министр заявил, что Турция закроет 157 небольших тюрем по всей стране из-за плохих условий.
После попытки военного переворота 15 июля Турция задержала более 82 тысяч человек, и заключила в тюрьму свыше 40 тысяч, в первую очередь по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, обвинению в терроризме и попытке государственного переворота.
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