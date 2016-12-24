Турция построит 175 новых тюрем в 2017 году

Турция решила выпустить 38000 заключенных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков, поскольку правительство инициировало беспрецедентную чистку сразу после попытки переворота 15 июля. Семьи и адвокаты задержанных жаловались на переполненность тюрем.





В ответ на вопрос депутата от Республиканской народной партии Сезгина Танрикулу, министр Боздаг утверждал, что проект по строительству новых тюрем является частью усилий по преобразованию старых тюрем в соответствующие международным стандартам.





Министр заявил, что Турция закроет 157 небольших тюрем по всей стране из-за плохих условий.



