В баварском Аугсбурге эвакуируют 54 тыс человек из-за бомбы

В городе Аугсбург в Баварии обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом в почти 2 тонны

В городе Аугсбург (Германия) 25 декабря до 10 утра по местному времени эвакуируют около 54 тысяч человек из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны никого из жителей не должно находиться в радиусе 1,5 километра. Операция начнется в период между 14:00 и 15:00 по местному времени. Обеспечивают безопасность во время нейтрализации заряда около 900 полицейских и несколько сотен пожарных.

Это крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной авиабомбы в Кобленце в 2011 году - тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.

23 декабря 2016 года полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта.

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