Крушение российского Ту-154 в Черном море: подробности

На борту Ту-154 были солдаты, генералы, журналисты прокремлевских СМИ, автор песни "Вежливые люди" и россиянка, вывозившая детей из Донбасса в РФ

Сегодня рано утром самолет Министерства обороны Российской Федерации Ту-154 исчез во время вылета из Сочи с экранов радаров. На борту находились 92 человека.



Самолет исчез с радаров через 20 минут после вылета: борт вылетел в 5:20, а в 5:40 экипаж не вышел на связь. Со слов официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, борт пропал с радаров через две минуты после взлета. "Сегодня, при выполнении планового перелета в 5:25 с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 пропала отметка с радаров самолета Ту-154", - сказал он.



Позже стало известно, что самолет выполнял в аэропорту Адлера дозаправку. Туда он прибыл из Подмосковья.



Обломки Ту-154 нашли у 1,5 км от берега в Черном море. Также в море нашли личные вещи пассажиров.



Пункт назначения



Самолет Минобороны РФ следовал в Сирию - поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. На борту в момент крушения находились восемь членов экипажа и пассажиры: военнослужащие российских Вооруженных сил, а также артисты и представители СМИ, в частности, журналисты прокремлевского Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Дмитрий Денисов и звукооператор Александр Сойдов) и пропагандистского телеканала Звезда.



Позже стало известно, что в самолете были и сотрудники НТВ - корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. Лужецкий и Пестов в 2014 году получии награды "За заслуги перед Отечеством" за пропаганду в Крыму.



Украинский журналист Руслан Дейниченко написал на своей странице в Twitter: "На борту Ту-154 был сотрудник ТВ Звезда Обухов, сообщавший, как украинские каратели выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево".



Заместитель ​начальника Ансамбля песни и пляски имени Александрова при Минобороны РФ подтвердил информацию о нахождении коллектива на борту Ту-154 - всего 68 музыкантов. В их числе был и автор песни "Вежливые люди", посвященной аннексии Крыма - начальник управления культуры Минобороны РФ генерал-полковник Антон Губанков. В мае 2014 года ансамбль исполнил эту песню в московских Лужниках.







В коллективе уточнили, что ансамбль собирался выступать именно в разрушенном российскими ВВС Алеппо.



По некоторым данным, артистам ансамбля имени Александрова сейчас запретили общаться со СМИ.



Из опубликованного на сайте Минобороны страны-агрессора списка стало известно, что среди пассажиров была и Доктор Лиза - глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.



Сначала некоторые издания сообщали, что Глинка не прошла контроль в аэропорту и не смогла вылететь. Но затем присутствие Глинки на борту подтвердил ее муж. "Да, была", - ответил он на вопрос, находилась ли Доктор Лиза в самолете в момент крушения.







Елизавета Глинка неоднократно отрицала наличие российских войск в Донбассе. Более того, сообщалось, что она участвовала в незаконном вывозе семерых детей из Донбасса в РФ.

В апреле 2016 года она навещала Надежду Савченко в российском СИЗО. Целью визита, по словам адвоката Николая Полозова, было дезинформировать Савченко. "Доктор Лиза - это абсолютно прокремлевский человек, и просто так она никуда ездить не будет. В данном случае речь шла, безусловно, о дезинформации Надежды, ей предлагали сидеть тихо, мотивируя это тем, что ее скоро могут освободить,", - сказал тогда Полозов.



На данный момент спасатели обнаружили тела двенадцати пассажиров и фрагменты тел остальных. Кроме того, обнаружены многочисленные обломки самолета, а вот фюзеляжа - нет. Бортовые самописцы Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов.



Как сообщают в ведомстве, выживших нет. Спасательной операцией руководит лично министр обороны России Сергей Шойгу.







Фото: EPA



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Минобороны страны-агрессора ранее сегодня заявило, что по факту крушения самолета открыто уголовное дело - в частности, по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).



В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности практически сразу после этого соообщения исключили возможность теракта. По словам председателя комитета Виктора Озерова, причиной крушения была техническая неисправность или ошибка пилота.



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи с произошедшим заявил, что решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 было бы преждевременным. "Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла", - сказал Мантуров.



По данным пресс-службы компании Русские машины, самолет за время эксплуатации прошел три капитальных ремонта. Он был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе. Последний капремонт борт проходил в декабре 2014 года. После этого заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов, соответственно, ПТО и не проводилось.



Майор ВВС РФ, летчик-инструктор Андрей Красноперов считает, что самолет мог разорваться в воздухе; так он сказал Коммерсанту. "…если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить", - предположил Красноперов. О возможной мести за действия России в Сирии, в частности, в Алеппо, говорят и другие российские эксперты.



Бывший авиадиспетчер Виталий Андреев заявляет: "Такие самолеты, как Ту-154 просто так, могу вас с уверенностью заверить, не падают... Я так понимаю, по информации, которую получил, это был набор высоты, то есть скорость не совсем еще была полностью набрана, самолет находился на определенной высоте, но не на заданном эшелоне. Экипаж что-то предпринимал, какое-то положение выравнивал, что-то такое повлияло... В моей практике много было случаев, когда и нападения на экипаж были, и вмешательство пилотирования извне".



Тем не менее, источники в силовых структурах продолжают утверждать, что версия теракта даже не рассматривается и практически исключена.



Издание Фонтанка пишет, что крушение самолета могло произойти из-за ошибки при его загрузке. На борт могли поместить слишком много груза либо наземный персонал мог ошибиться с размещением груза внутри багажного отсека. В этом случае у самолета была нарушена центровка.



Президент РФ Владимир Путин объявил завтрашний день, 26 декабря, днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы. Он сообщил также, что семьи погибших получат компенсации.



Это подтвердил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Все страховые выплаты по погибшим осуществит компания Согаз. Сам самолет застрахован не был - это обычная практика Минобороны РФ, сказал Юргенс.



Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразили соболезнования в связи с падением самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter и ведомство Штайнмайера - на своей.



Соболезнования, как пишут СМИ, выразил и президент Сирии Башар Асад.



Президент Турции Реджеп Эрдоган связался с Путиным, чтобы выразить соболезнования.



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