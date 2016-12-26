Умер певец Джордж Майкл

Певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет в своем доме в Оксфордшире

Певец Джордж Майкл умер. Об этом сообщает BBC.

Смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Майкла в графстве Оксфордшир.



Смерть исполнителя подтвердила также местная полиция. Никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.



Представители музыканта и его близкие отказались от более подробных комментариев.



Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham! После распада группы Майкл начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов, которые разошлись более чем сотней миллионов копий.



За свою карьеру Майкл, в том числе, три премии "Грэмми" и пять премий MTV.



Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В 2011 году певец был вынужден отменить гастроли из-за острого воспаления легких. Он прошел курс лечения в Вене, причем врачам пришлось сделать ему трахеотомию.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Джордж Майкл работает с продюсером и музыкантом Naughty Boy над его новым альбомом.

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