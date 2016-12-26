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Еврейских поселений будет еще больше - израильский министр

26.12.2016 04:35
Министр Беннетт назвал Иерусалим вечной столицей Израиля и заявил, что народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране
Еврейских поселений будет еще больше - израильский министр
Нафтали Беннетт (фото - Нафтали Беннетт/Facebook)

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в ответ на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - заявил он.

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля. 

Министр считает, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию. 

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал отменить сегодняшний визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в связи с этим голосованием.  

Ранее сегодня постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву. 

Читайте также: Нетаньяху запретил министрам посещать Украину в ближайшее время

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ЛIГАБiзнесIнформ
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