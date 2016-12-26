Еврейских поселений будет еще больше - израильский министр
Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в ответ на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - заявил он.
"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля.
Министр считает, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".
23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал отменить сегодняшний визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в связи с этим голосованием.
Ранее сегодня постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.
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