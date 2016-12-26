Еврейских поселений будет еще больше - израильский министр

Министр Беннетт назвал Иерусалим вечной столицей Израиля и заявил, что народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в ответ на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - заявил он.



"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля.



Министр считает, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".