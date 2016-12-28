Второй черный ящик Ту-154 подняли со дна моря
Второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность, сообщает Минобороны России.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - передает ведомство.
Сейчас проводится анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, но рано делать выводы, пока не будет собрана вся информация, передает РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения - от некачественного ремонта самолета на заводе до поломки закрылок.
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
27 декабря сообщалось, что спасатели нашли на месте крушения один из бортовых самописцев.
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