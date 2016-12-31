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Любовник жены посла Греции в Бразилии признался в убийстве

31.12.2016 10:34
Полицейский при помощи своего двоюродного брата убил посла по просьбе его жены, своей любовницы
Любовник жены посла Греции в Бразилии признался в убийстве
Фото: скриншот

Полицейский Сержиу Морейра, задержанный бразильской полицией по подозрению в убийстве греческого посла, сознался в преступлении, передают Euronews.

Полицейский убил Кириакоса Амиридиса по просьбе жены посла, своей любовницы. В убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это$25 тыс.

Франсуаза Амиридис заверяла, что ее муж вышел из дома и пропал без вести. Позже полиция обнаружила на диване следы крови посла и его сгоревшую машину с останками.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела. 

Тело посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса было доставлено на родину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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