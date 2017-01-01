Новый генсек ООН: Давайте прекратим огонь

Пусть 2017 год станет годом мира, в этих войнах нет победителей - есть только проигравшие, сказал новый генсек ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает всех 2017 год сделать годом мира. Об этом он заявил в своем обращении, сообщает УНИАН.

"Давайте прекратим огонь на полях сражения и будем за столом переговоров добиваться компромиссов в поисках политических решений. Пусть 2017 год станет годом мира!" - сказал Гутерреш.

"Сегодня, в первый день моего пребывания на посту генерального секретаря ООН меня мучает один вопрос: как помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов, которые, переживая войну, испытывают непереносимые страдания, и конца им не видно?" - отметил он.

"Мирные жители живут под смертельным градом бомбардировок и обстрелов. Женщины, дети и мужчины гибнут и получают увечья, потерявшие все, исполненные отчаяния, они вынуждены бежать из своих домов. Удары наносят даже по больницам и автоколоннам",- cказал генсек ООН.

При этом он подчеркнул, что в этих войнах нет победителей - есть только проигравшие.

По его словам, триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверие и страха, - и этот порочный круг может сохраняться на протяжении нескольких поколений.

Гутерреш считает, что сегодня никто не защищен от угрозы глобального терроризма, поэтому он призывает: "Пусть 2017 год станет для всех нас, простых граждан, правительств, руководителей, - годом преодоления наших разногласий. Давайте, не взирая на различие в политических подходах, проявлять солидарность и сострадание в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу".

67-летний Гутерреш сменил на посту главы ООН 72-летнего Пан Ги Муна, который возглавлял организацию с января 2007 года.

После утверждения в должности Гутерреш пообещал приложить все возможные усилия, чтобы принести мир сирийцам.

Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

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