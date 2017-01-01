Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 25 автомобилей
01.01.2017 15:57
Информации о пострадавших нет
Фото: скриншот видео
Во Франции в ночь с 31 декабря на 1 января сгорели 25 автомобилей. Об этом сообщает Le Parisien.
Полиция подтверждает 17 случаев поджога машин, в основном - с помощью пиротехники.
Были зафиксированы три случая подобных атак на машины полиции.
Пока информации о пострадавших нет.
16 декабря сообщалось, что во Франции полиция расследовала пожар, произошедший в центре для переселенцев недалеко от Парижа.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
08:07
-
30.12.16
16:28
-
30.12.16
09:00
-
30.12.16
14:22
-
30.12.16
15:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров