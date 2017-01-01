Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 25 автомобилей

Информации о пострадавших нет

Во Франции в ночь с 31 декабря на 1 января сгорели 25 автомобилей. Об этом сообщает Le Parisien.

Полиция подтверждает 17 случаев поджога машин, в основном - с помощью пиротехники.

Были зафиксированы три случая подобных атак на машины полиции.

Пока информации о пострадавших нет.

16 декабря сообщалось, что во Франции полиция расследовала пожар, произошедший в центре для переселенцев недалеко от Парижа.

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