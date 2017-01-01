Стрельба в ночном клубе в Стамбуле: озвучены новые подробности

Премьер-министр Турции опроверг информацию о том, что вооруженный мужчина был одет в костюм Санта-Клауса и сообщил о найденном в клубе оружии

Полиция Турции ведет поиски вооруженного мужчины, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, но опроверг информацию о том, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса, передает Би-би-си.

Он также добавил, что мужчина, скрывшийся с места преступления, оставил оружие в клубе.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

1 января полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил информацию о том, что погибли 39 человек.

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