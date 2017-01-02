Полиция Израиля допросит премьера из-за подозрений в коррупции

Премьер-министра Израиля и его семью подозревают в получении подарков от бизнесменов, суммарная стоимость которых оценивается в сотни тысяч шекелей

Израильская полиция в течение ближайших трех дней допросит премьер-министра Биньямин Нетаньяху из-за подозрений в коррупции. Премьер-министра и его семью подозревают в получении подарков от бизнесменов, суммарная стоимость которых оценивается в сотни тысяч шекелей. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Как сообщается, полиция уже допросила всех свидетелей. Показания дал в том числе бизнесмен и друг Нетаньяху Рон Лаудер.

Он признался, в том числе, что оплатил поездку сына премьер-министра за границу и дарил различные подарки.

Кроме того, по данным издания, полиция Израиля рассчитывает раскрыть детали другого дела, которое "вызывает гораздо более серьезные опасения" в отношении премьер-министра, не уточнив, о чем идет речь.

29 декабря генеральный прокурор Израиля санкционировал расследование уголовного дела против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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