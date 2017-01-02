10 января Барак Обама выступит с прощальной речью
02.01.2017 15:27
Последнюю речь на посту президента Обама произнесет в родном городе Чикаго
Барак Обама (фото - ЕРА)
Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго, передает Reuters.
"Я думаю, это шанс сказать спасибо за это удивительное путешествие, отпраздновать изменения страны к лучшему за последние восемь лет и высказать некоторые мысли о том, куда мы все отсюда уходим", - сказал он.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января.
Ранее сегодня сообщалось, что Трамп планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы в его первый день в офисе.
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