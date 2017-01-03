Президент Молдовы лишил гражданства экс-президента Румынии

По мнению нового президента Молдовы Игоря Додона, экс-президент Румынии Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности

Президент Молдовы Игорь Додон лишил бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску гражданства Молдовы. Об этом сообщает издание Newsmaker.md со ссылкой на заявление Додона в Facebook.

По словам Додона, решение было принято на заседании комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, где обсуждались условия выдачи гражданства Бэсеску.

"Траян Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности через присоединение к Румынии. Еще во время его пребывания на посту президента Румынии он отказывался признавать существование молдавского народа и молдавской государственности", - заявил Додон.

Также по его мнению, в процедуре предоставления Бэсеску гражданства Молдовы был проигнорирован якобы факт существования уголовного дела.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его супруга получили гражданство Молдовы в ноябре 2016 года по указу экс-президента Молдовы Николае Тимофти.

Как пишет Deschide.md, Бэсеску, в свою очередь, назвал решение Додона о лишении его молдавского гражданства "политическим".

"Додон хочет, чтобы Молдова продолжала стоять на коленях под гегемонией Москвы. Я бы хотел, чтобы Молдова шла по европейскому пути, и почему бы Республике Молдова не объединится с Румынией. Решение Додона строго политическое, которое со временем его обесчестит", - заявил Бэсеску.

27 декабря 2016 года Додон отправил в отставку главу Минобороны Молдовы Анатола Шалару, который выступал за тесное сотрудничество страны с НАТО и Румынией.

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