Россия применяет в Сирии тактику выжженной земли - глава ЦРУ

Глава ЦРУ заявил, что действия России в Сирии привели к тысячам смертей мирных жителей

Россия использует в Сирии тактику выжженной земли. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан в интервью PBS.

Директор ЦРУ считает, что такие действия со стороны РФ в Сирии можно назвать тактикой выжженной земли, поскольку привело к тысячам смертей мирных жителей.

"США ни в одном военном конфликте никогда бы не стали делать, то, что делает Россия", - подчеркнул директор американской разведки.

6 ноября сообщалось, что российская авиация применила в Сирии парашютные бомбы, жертвами стали 11 человек.

1 ноября министр обороны РФ заявил, что не видит в обозримом будущем шансов возобновления переговоров о межсирийском урегулировании и возложил ответственность за это на Запад.

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