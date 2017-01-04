Россия применяет в Сирии тактику выжженной земли - глава ЦРУ
Россия использует в Сирии тактику выжженной земли. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан в интервью PBS.
Директор ЦРУ считает, что такие действия со стороны РФ в Сирии можно назвать тактикой выжженной земли, поскольку привело к тысячам смертей мирных жителей.
"США ни в одном военном конфликте никогда бы не стали делать, то, что делает Россия", - подчеркнул директор американской разведки.
6 ноября сообщалось, что российская авиация применила в Сирии парашютные бомбы, жертвами стали 11 человек.
1 ноября министр обороны РФ заявил, что не видит в обозримом будущем шансов возобновления переговоров о межсирийском урегулировании и возложил ответственность за это на Запад.
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