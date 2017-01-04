Тысячи людей возвращаются в разрушенный Алеппо - ООН

Люди начинают возвращаться к ранее оставленному оппозицией восточному Алеппо, несмотря на холодную погоду и тотальное уничтожение города

Тысячи людей возвращатся в восточный Алеппо, в котором раньше были закреплены повстанцы, несмотря на холодную погоду и разрушения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ООН.



В последние несколько дней около 2200 семей вернулись в район Ханано, заявил Саяд Малик, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии.

Учитывая ужасающие условия проживания в городе, ООН не поощряет людей к возвращению.

"Здесь ужасно холодно... Тысячи людей возвращаются в жилища без окон и дверей, не имея условий для приготовления пищи", - заявил Малик.

Этим людям жизненно необходима помощь для предотвращения большего количества смертей. В ООН отмечают, что помогают людям начать новую жизнь в своих квартирах, выдавая им коврики, спальные мешки и пластиковые листы для закрытия разбитых окон.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении полного контроля над Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.