Бразильцы запостили селфи после побега из тюрьмы

Брайан Бремер отбывал наказание за ограбление, он был в группе из 72 человек, вырвавшихся из тюрьмы Антонио Триндаде

Бразилец, который сбежал из тюрьмы северного города Манаус, выложил в Facebook свое селфи после побега, передает Би-би-си.

Брайан Бремер отбывал наказание за ограбление.

На фото вместе с ним виден еще один беглец, которого, по словам полиции, впоследствии задержали.

Эта пара была среди десятков заключенных, сбежавших в воскресенье из двух тюрем Манауса.

Бремер был в группе из 72 человек, вырвавшихся из тюрьмы Антонио Триндаде.

Еще большая группа - 112 человек - бежала из места лишения свободы Анисия Джоб, расположенного неподалеку. Это произошло во время кровавого бунта, в котором погибли 56 человек.

Находясь в тюрьме, Бремер писал в Facebook, несмотря на запрет пользоваться интернетом.

Но по бразильским сетям разлетелись другие его посты - после побега.

На первом фото покрытый грязью беглец стоит в футболке мюнхенской "Баварии". В подписи сказано: "Убегая из тюрьмы".

На другом снимке Бремер стоит с четырьмя людьми, которые едят фрукты.





Фото: bbc.com

Аккаунт беглеца уже удален, но с тех пор появился ряд посвященных ему страниц, например @fugitivodoano ("беглец года"). Здесь публикуются фотоколлажи с Бремером, которые обыгрывают фильмы наподобие "Побега из Шоушенка".

Тем временем полиция ищет беглецов и уже задержала около 40 из них.