Бразильцы запостили селфи после побега из тюрьмы
Бразилец, который сбежал из тюрьмы северного города Манаус, выложил в Facebook свое селфи после побега, передает Би-би-си.
Брайан Бремер отбывал наказание за ограбление.
На фото вместе с ним виден еще один беглец, которого, по словам полиции, впоследствии задержали.
Эта пара была среди десятков заключенных, сбежавших в воскресенье из двух тюрем Манауса.
Бремер был в группе из 72 человек, вырвавшихся из тюрьмы Антонио Триндаде.
Еще большая группа - 112 человек - бежала из места лишения свободы Анисия Джоб, расположенного неподалеку. Это произошло во время кровавого бунта, в котором погибли 56 человек.
Находясь в тюрьме, Бремер писал в Facebook, несмотря на запрет пользоваться интернетом.
Но по бразильским сетям разлетелись другие его посты - после побега.
На первом фото покрытый грязью беглец стоит в футболке мюнхенской "Баварии". В подписи сказано: "Убегая из тюрьмы".
На другом снимке Бремер стоит с четырьмя людьми, которые едят фрукты.
Фото: bbc.com
Аккаунт беглеца уже удален, но с тех пор появился ряд посвященных ему страниц, например @fugitivodoano ("беглец года"). Здесь публикуются фотоколлажи с Бремером, которые обыгрывают фильмы наподобие "Побега из Шоушенка".
Тем временем полиция ищет беглецов и уже задержала около 40 из них.
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