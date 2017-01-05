Белый дом: Решение Трампа по кибератакам РФ имеет последствия

Администрации Трампа предстоит определиться, доверяет ли она разведывательному сообществу США

Действующая команда Белого дома предупреждает, что решение, которое избранный президент Дональд Трамп примет по поводу хакерских атак РФ, будет иметь политические последствия. Об этом на брифинге сегодня, 5 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"С одной стороны - русские и Ассанж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - ред.). С другой - разведка, привлеченные эксперты в киберсфере…, а также советник Трампа, обеспокоенный вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", - отметил Эрнест, добавив, что Трампу нужно определиться, кому он верит.

Он напомнил, что действующий президент США Барак Обама поручил разведке подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве страны-агрессора в американские выборы 2016, 2012 и 2008 гг.

4 января директор американской разведки Джон Бреннан заявил о наличии неопровержимых доказательств вмешательства путинской России в выборы президента США.

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