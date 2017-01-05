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Белый дом: Решение Трампа по кибератакам РФ имеет последствия

05.01.2017 01:25
Администрации Трампа предстоит определиться, доверяет ли она разведывательному сообществу США
Белый дом: Решение Трампа по кибератакам РФ имеет последствия
Фото: EPA

Действующая команда Белого дома предупреждает, что решение, которое избранный президент Дональд Трамп примет по поводу хакерских атак РФ, будет иметь политические последствия. Об этом на брифинге сегодня, 5 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"С одной стороны - русские и Ассанж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - ред.). С другой - разведка, привлеченные эксперты в киберсфере…, а также советник Трампа, обеспокоенный вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", - отметил Эрнест, добавив, что Трампу нужно определиться, кому он верит.

Он напомнил, что действующий президент США Барак Обама поручил разведке подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве страны-агрессора в американские выборы 2016, 2012 и 2008 гг.

4 января директор американской разведки Джон Бреннан заявил о наличии неопровержимых доказательств вмешательства путинской России в выборы президента США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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