Маккейн назвал кибератаки РФ на США актом войны
Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны. Такое заявление сделал 4 января сенатор Джон Маккейн, сообщает DW.
"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.
Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде ядерной атаки.
"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал он.
5 января сообщалось, что в Сенате готовы больше узнать о кибератаках и других действиях россиян с целью влияния на американскую политику.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:07
-
вчера
14:30
-
вчера
18:07
-
вчера
19:02
-
вчера
16:22