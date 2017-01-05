Маккейн назвал кибератаки РФ на США актом войны

Атака на фундаментальную структуру нации. Это является актом войны, сказал американский сенатор

Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны. Такое заявление сделал 4 января сенатор Джон Маккейн, сообщает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.

Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде ядерной атаки.

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал он.

5 января сообщалось, что в Сенате готовы больше узнать о кибератаках и других действиях россиян с целью влияния на американскую политику.

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