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Маккейн назвал кибератаки РФ на США актом войны

05.01.2017 07:21
Атака на фундаментальную структуру нации. Это является актом войны, сказал американский сенатор
Маккейн назвал кибератаки РФ на США актом войны
Джон Маккейн (фото - EPA)

Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны. Такое заявление сделал 4 января сенатор Джон Маккейн, сообщает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.

Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде ядерной атаки.

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал он.

5 января сообщалось, что в Сенате готовы больше узнать о кибератаках и других действиях россиян с целью влияния на американскую политику.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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