Прощальная вечеринка Обамы: названы имена некоторых приглашенных

Фото с Обама-пати вряд ли попадут в СМИ или соцсети: на входе у гостей, скорее всего, заберут мобильные телефоны

Завтра, 6 января, президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама устроят "прощальную" вечеринку для близких друзей, финансовых доноров и сотрудников. Об этом со ссылкой на свой источник в Белом доме пишет The Washington Post.

По словам инсайдера, приглашение посетить мероприятие в Белом доме среди прочих получили музыканты Стиви Уандер, Бейонсе, Ашер, Jay Z, актеры Сэмюэль Джексон и Брэдли Купер, телеведущая Опра Уинфри, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас.

Как пишет издание, фотографии с вечеринки вряд ли попадут в СМИ, так как на входе у приглашенных, вероятно, заберут мобильные.

Прощальная речь Обамы по поводу окончания его каденции будет произнесена 10 января в Чикаго. Спустя 10 дней после этого состоится инаугурация избранного 45-м президентом США Дональда Трампа.

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