Бывшего пермьер-министра непризнанного государства Косово Рамуша Харадиная задержали по запросу Сербии правоохранители Франции

Бывший глава правительства самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай был задержан по обвинению в преступлениях, что, возможно, были совершены во время войны в крае. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Издание передает, что Харадинай прилетел из Приштины в аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, который расположен на французской территории, где был задержан французскими властями по выданному Сербией ордеру на арест. МИД Косово подтвердил арест Харадиная.

Французский суд должен решить, будет ли удовлетворена просьба о его экстрадиции.

Во время войны в Косово в 1998-1999 годах Харадинай возглавлял Армию освобождения Косово. В декабре 2004 года он был Обан первым премьер-министром Косово. Сто дней он добровольно подал в отставку из-за обвинений, которые предъявил ему Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии.

В 2008 году Харадинай был оправдан в Гааге за 37 пунктам обвинения, а в 2012 году оправдательный приговор был подтвержден. Сербия разыскивает его по обвинению в совершении военных преступлений. В июне 2015 году он уже был на короткое время задержан в Словении.

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4 августа 2015 года сообщалось, что парламент непризнанного Косово проголосовал за изменение конституции для создания военного трибунала по расследованию военных преступлений. Харадинай, бывший премьер-министр страны, был среди тех, кто проголосовал против создания трибунала.

После десятилетия межэтнического напряжения между косовскими албанцами и сербами, в 1998 году Армия Освобождения Косово вступила в вооруженную борьбу против войск ныне покойного сербского лидера Слободана Милошевича, добившись, в конце концов, поддержки военно-воздушных сил НАТО, вмешавшихся, чтобы остановить физическое уничтожение и депортацию мирного албанского населения. В июне 1999 года Косово заняли войска НАТО.



Автономия провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, а ее суверенитет был признан более чем 100 странами. Украина не признает суверенитета Косово.

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