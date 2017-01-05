Первая атака в Сирии после начала перемирия: есть жертвы

По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла, контролируемого войсками режима Башара Асада. Об этом сообщает ВВС.

По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены.

На кадрах, показанных по сирийскому государственному телеканалу, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.

Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря.

Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США уже высказали одобрение перемирию.

Стороны-подписанты договоренностей - режим Башара Асада и представители оппозиции - высказали готовность соблюдать режим тишины, в случае продолжительности которого будут возобновлены переговоры.

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