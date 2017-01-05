USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Первая атака в Сирии после начала перемирия: есть жертвы

05.01.2017 17:28
По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены
Первая атака в Сирии после начала перемирия: есть жертвы
Фото: ЕРА

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла, контролируемого войсками режима Башара Асада. Об этом сообщает ВВС

По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены.

На кадрах, показанных по сирийскому государственному телеканалу, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.

Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря.

Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США уже высказали одобрение перемирию.

Стороны-подписанты договоренностей - режим Башара Асада и представители оппозиции - высказали готовность соблюдать режим тишины, в случае продолжительности которого будут возобновлены переговоры.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 