Первая атака в Сирии после начала перемирия: есть жертвы
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла, контролируемого войсками режима Башара Асада. Об этом сообщает ВВС.
По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены.
На кадрах, показанных по сирийскому государственному телеканалу, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.
Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря.
Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США уже высказали одобрение перемирию.
Стороны-подписанты договоренностей - режим Башара Асада и представители оппозиции - высказали готовность соблюдать режим тишины, в случае продолжительности которого будут возобновлены переговоры.
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