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Трамп выбрал кандидата на должность главы разведки США - СМИ

06.01.2017 02:59
Главой национальной разведки США может стать бывший сенатор от Индианы Коутс; его кандидатура должна пройти согласование в Сенате
Трамп выбрал кандидата на должность главы разведки США - СМИ
Дэн Коутс (фото - EPA)

Избранный президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы национальной разведки - это бывший сенатор Дэн Коутс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде Трампа. 

Коутс только ушел в отставку из Сената - в прошлом году он принял решение не переизбираться. 

Кандидатуру на должность главы нацразведки утверждает Сенат. 

Коут работал в Сенате с 1989 по 1999, потом стал послом в Германии, а затем в 2010 выиграл выборы и вернулся в верхнюю палату Конгресса.          

Сейчас национальную разведку США возглавляет Джэймс Клэппер, который сложит полномочия после вступления в должность президента Трампа.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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