Трамп выбрал кандидата на должность главы разведки США - СМИ
Избранный президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы национальной разведки - это бывший сенатор Дэн Коутс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде Трампа.
Коутс только ушел в отставку из Сената - в прошлом году он принял решение не переизбираться.
Кандидатуру на должность главы нацразведки утверждает Сенат.
Коут работал в Сенате с 1989 по 1999, потом стал послом в Германии, а затем в 2010 выиграл выборы и вернулся в верхнюю палату Конгресса.
Сейчас национальную разведку США возглавляет Джэймс Клэппер, который сложит полномочия после вступления в должность президента Трампа.
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