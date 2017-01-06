Трамп выбрал кандидата на должность главы разведки США - СМИ

Главой национальной разведки США может стать бывший сенатор от Индианы Коутс; его кандидатура должна пройти согласование в Сенате

Избранный президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы национальной разведки - это бывший сенатор Дэн Коутс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде Трампа.



Коутс только ушел в отставку из Сената - в прошлом году он принял решение не переизбираться.



Кандидатуру на должность главы нацразведки утверждает Сенат.



Коут работал в Сенате с 1989 по 1999, потом стал послом в Германии, а затем в 2010 выиграл выборы и вернулся в верхнюю палату Конгресса.



Сейчас национальную разведку США возглавляет Джэймс Клэппер, который сложит полномочия после вступления в должность президента Трампа.

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