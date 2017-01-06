Из-за непогоды Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной

Обрушившаяся на Молдову непогода затрудняет движение на автомагистралях: часть трасс закрыта, около 20 населенных пунктов остались без электричества

В Пограничной полиции Молдовы заявили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов "Чадыр-Лунга - Новые Трояны" и "Паланка - Маяки" на границе с Украиной. Об этом сообщает Укринформ.

Также временно закрыты КПП Вулканешты и Кагул-Оанча на границе с Румынией. В Погранполиции Молдовы порекомендовали воспользоваться другими маршрутами либо воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций Молдовы, около 20 населенных пунктов на юге страны остались без электричества, аварийные бригады и спасательные службы работают в усиленном режиме.

Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев - Вена.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп потребовал от соответствующих служб максимальной мобилизации для оказания своевременной помощи нуждающимся гражданам.

Ранее сегодня сообщалось, что в связи с резким ухудшением погодных условий в Украине ограничено движение транспорта на территории шести областей.

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