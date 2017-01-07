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Эксперт: Размещении войск США в Европе - это историческое событие

07.01.2017 01:34
Польский военный эксперт из центра Polityka Insight Марек Сьверчинский сообщил, что США не размещали столько войск в Европе со времен холодной войны
Эксперт: Размещении войск США в Европе - это историческое событие
Разгрузка транспортного судна Resolve в Германии 6 января (фото - ЕРА)

Размещение американских солдат в Польше - это историческое событие. Об этом заявил эксперт из центра Polityka Insight Марек Сьверчинский, передает Радио Польша.

12 января в Польшу прибудут американские танкисты из Колорадо.

"Со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты не размещали столько сил в Европе. Это будет первое размещение такого масштаба - фактически на постоянно - американских сил в Польше. Итак, на наших глазах творится история. Эта боевая бригадная группа танковых войск будет проводить учения во всем регионе, от Эстонии до Болгарии", - сказал Сьверчинский.

6 января в немецком городе Бремерхафен прошла разгрузка транспортного судна Resolve, на котором прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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